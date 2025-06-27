Балша Копривица официально присоединился к «Бахчешехиру»
«Бахчешехир» поприветствовал Балшу Копривицу.
25-летний сербский центровой (216 см) перешел в турецкий клуб из «Партизана», где его место уже занял Дилан Озетковски.
Балша Копривица провел 4 сезона в сербском клубе и набирал 3,4 очка и 2,4 подбора за 8 минут в среднем в Евролиге в прошедшем розыгрыше турнира.
В следующем сезоне «Бахчешехир» продолжит выступление в Еврокубке.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Бахчешехира»
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