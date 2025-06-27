Балша Копривица официально присоединился к «Бахчешехиру»

«Бахчешехир» поприветствовал Балшу Копривицу.

25-летний сербский центровой (216 см) перешел в турецкий клуб из «Партизана », где его место уже занял Дилан Озетковски.

Балша Копривица провел 4 сезона в сербском клубе и набирал 3,4 очка и 2,4 подбора за 8 минут в среднем в Евролиге в прошедшем розыгрыше турнира.

В следующем сезоне «Бахчешехир » продолжит выступление в Еврокубке.