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Женская НБА. «Атланта» примет «Миннесоту», «Финикс» сыграет с «Нью-Йорком» и другие матчи

Сегодня состоятся пять матчей регулярного чемпионата женской НБА.

4-я в таблице «Атланта» (10-5) примет лидера турнира «Миннесоту» (12-2). Идущий вторым «Нью-Йорк» (11-3) в гостях сыграет с занимающим 3-ю строчку «Финиксом» (11-4).

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Атланта – Миннесота

28 июня. 2.30

Даллас – Индиана

28 июня. 2.30

Голден Стэйт – Чикаго

28 июня. 5.00

Финикс – Нью-Йорк

28 июня. 5.00

Сиэтл – Коннектикут

28 июня. 5.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Кто будет чемпионом НБА в сезоне-2025/26?2857 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
ДенверДенвер
Голден СтэйтГолден Стэйт
ЛейкерсЛейкерс
МиннесотаМиннесота
КливлендКливленд
ОрландоОрландо
ХьюстонХьюстон
Нью-ЙоркНью-Йорк
Сан-АнтониоСан-Антонио
ДалласДаллас
КлипперсКлипперс
Кто-то другойБостон
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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