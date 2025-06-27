Женская НБА. «Атланта» примет «Миннесоту», «Финикс» сыграет с «Нью-Йорком» и другие матчи
Сегодня состоятся пять матчей регулярного чемпионата женской НБА.
4-я в таблице «Атланта» (10-5) примет лидера турнира «Миннесоту» (12-2). Идущий вторым «Нью-Йорк» (11-3) в гостях сыграет с занимающим 3-ю строчку «Финиксом» (11-4).
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Атланта – Миннесота
28 июня. 2.30
Даллас – Индиана
28 июня. 2.30
Голден Стэйт – Чикаго
28 июня. 5.00
Финикс – Нью-Йорк
28 июня. 5.00
Сиэтл – Коннектикут
28 июня. 5.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-2025/26?2857 голосов
Оклахома
Денвер
Голден Стэйт
Лейкерс
Миннесота
Кливленд
Орландо
Хьюстон
Нью-Йорк
Сан-Антонио
Даллас
Клипперс
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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