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«Валенсия» официально подписала защитника Кэмерона Тэйлора

Кэмерон Тэйлор присоединился к «Валенсии».

Американский защитник (30 лет, 197 см) перешел в новый клуб из «Уникахи».

Тэйлор был признан MVP испанского Суперкубка и вошел во 2-ю сборную национального чемпионата.

На его счету 9,9 очка, 4 подбора, 2,3 передачи и 1,3 перехвата за 20,4 минуты в среднем в испанской лиге.

В новом сезоне с новой командой Тэйлор вернется в Евролигу, где уже провел один розыгрыш-2021/22 с «Маккаби».

Кто будет чемпионом НБА в сезоне-2025/26?2857 голосов
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт «Валенсии»
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