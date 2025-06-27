«Валенсия» официально подписала защитника Кэмерона Тэйлора

Кэмерон Тэйлор присоединился к «Валенсии».

Американский защитник (30 лет, 197 см) перешел в новый клуб из «Уникахи».

Тэйлор был признан MVP испанского Суперкубка и вошел во 2-ю сборную национального чемпионата.

На его счету 9,9 очка, 4 подбора, 2,3 передачи и 1,3 перехвата за 20,4 минуты в среднем в испанской лиге.

В новом сезоне с новой командой Тэйлор вернется в Евролигу , где уже провел один розыгрыш-2021/22 с «Маккаби».