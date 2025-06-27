Евробаскет-2025. Женщины. За 5-8 место. Литва встретится с Чехией, Германия сыграет с Турцией
Сегодня, 27 июня, пройдут два матча женского Евробаскета-2025.
Чехия сыграет с Литвой, Германия встретится с Турцией.
Женщины
Греция, Италия, Чехия, Германия
Плей-офф
За 5-8 место
Литва – Чехия
27 июня. 11.45
Турция – Германия
27 июня. 14.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-2025/26?2660 голосов
Оклахома
Денвер
Голден Стэйт
Лейкерс
Миннесота
Кливленд
Орландо
Хьюстон
Нью-Йорк
Сан-Антонио
Даллас
Клипперс
Кто-то другой
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости