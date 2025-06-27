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Евробаскет-2025. Женщины. За 5-8 место. Литва встретится с Чехией, Германия сыграет с Турцией

Сегодня, 27 июня, пройдут два матча женского Евробаскета-2025.

Чехия сыграет с Литвой, Германия встретится с Турцией.

Евробаскет-2025

Женщины

Греция, Италия, Чехия, Германия

Плей-офф

За 5-8 место

Литва – Чехия

27 июня. 11.45

Турция – Германия

27 июня. 14.30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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Опубликовал: Сергей Белозерцев
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