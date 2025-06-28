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«Филадельфия» заключит новый 3-летний контракт с Джастином Эдвардсом

Форвард продолжит выступать за «Сиксерс».

Как сообщает Шэмс Чарания, «Филадельфия» намерена отказаться от опции команды на 1,9 миллиона долларов в соглашении с Джастином Эдвардсом (21 год, 201 см) и заключить с игроком новый 3-летний контракт.

Два года в новом соглашении будут гарантированными, игрок получит 2 миллиона долларов в следующем сезоне. 

В прошлом сезоне Эдвардс принял участие в 44 матчах (26 – в старте), набирая в среднем 10,1 очка (45,5% с игры, 36,3% из-за дуги), 3,4 подбора и 1,6 передачи за 26 минут на площадке.

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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Шэмса Чарании
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