«Филадельфия» заключит новый 3-летний контракт с Джастином Эдвардсом

Форвард продолжит выступать за «Сиксерс».

Как сообщает Шэмс Чарания, «Филадельфия » намерена отказаться от опции команды на 1,9 миллиона долларов в соглашении с Джастином Эдвардсом (21 год, 201 см) и заключить с игроком новый 3-летний контракт.

Два года в новом соглашении будут гарантированными, игрок получит 2 миллиона долларов в следующем сезоне.

В прошлом сезоне Эдвардс принял участие в 44 матчах (26 – в старте), набирая в среднем 10,1 очка (45,5% с игры, 36,3% из-за дуги), 3,4 подбора и 1,6 передачи за 26 минут на площадке.