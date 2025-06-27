Эйс Бэйли прилетит в Юту в эту субботу
Ситуация с Эйсом Бэйли близка к разрешению.
Защитник, выбранный «Джаз» 5-м на драфте, отложил знакомство с командой, вызвав опасения по поводу его готовности сотрудничать с ней.
Представители клуба сообщили о разрешении ситуации.
«У нас был хороший разговор с Эйсом Бэйли и его представителями. Эйс и его семья прилетят в Юту в субботу», – рассказали в организации.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети эксперта Джонатана Гивони
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