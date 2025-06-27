Эйс Бэйли прилетит в Юту в эту субботу

Ситуация с Эйсом Бэйли близка к разрешению.

Защитник, выбранный «Джаз» 5-м на драфте, отложил знакомство с командой, вызвав опасения по поводу его готовности сотрудничать с ней.

Представители клуба сообщили о разрешении ситуации.

«У нас был хороший разговор с Эйсом Бэйли и его представителями. Эйс и его семья прилетят в Юту в субботу», – рассказали в организации.