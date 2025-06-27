Центровой Хантер Дикинсон присоединится к «Новому Орлеану»
«Пеликанс» подпишут Хантера Дикинсона.
24-летний центровой (218 см) не был выбран на драфте-2025 и подпишет двусторонний контракт с клубом.
Дикинсон отыграл 5 лет в NCAA в Мичигане и Канзасе. На его счету 17,4 очка, 10 подборов, 2,1 передачи, 1 перехват и 1,3 блок-шота в прошлом сезоне.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-2025/26?2816 голосов
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
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