Центровой Хантер Дикинсон присоединится к «Новому Орлеану»

«Пеликанс» подпишут Хантера Дикинсона.

24-летний центровой (218 см) не был выбран на драфте-2025 и подпишет двусторонний контракт с клубом.

Дикинсон отыграл 5 лет в NCAA в Мичигане и Канзасе. На его счету 17,4 очка, 10 подборов, 2,1 передачи, 1 перехват и 1,3 блок-шота в прошлом сезоне.