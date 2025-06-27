Евробаскет-2025. Женщины. 1/2 финала. Испания встретится с Францией, Бельгия сыграет с Италией
Сегодня, 27 июня, пройдут два матча 1/2 финала женского Евробаскета-2025.
Франция сыграет с Испанией, Италия встретится с Бельгией.
Женщины
Греция, Италия, Чехия, Германия
Плей-офф
Полуфинал
Франция – Испания
27 июня. 17.30
Италия – Бельгия
27 июня. 20.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-2025/26?2663 голоса
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Лейкерс
Миннесота
Кливленд
Орландо
Хьюстон
Нью-Йорк
Сан-Антонио
Даллас
Клипперс
Кто-то другой
Опубликовал: Сергей Белозерцев
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