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«Бруклин» отчислил форварда Максвелла Льюиса

«Нетс» расстались с Максвеллом Льюисом.

Форвард был выбран 40-м на драфте-2023 НБА и перешел из «Лейкерс» в «Бруклин» в результате обмена Дориана Финни-Смита.

Льюис провел 21 матч за клуб, набирая 5,3 очка и 2,5 подбора за 14,2 минуты в среднем.

Зарплата на следующий сезон в контракте игрока была негарантирована, на сезон-2026/27 распространялась опция команды.

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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: RealGM
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