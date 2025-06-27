«Бруклин» отчислил форварда Максвелла Льюиса
«Нетс» расстались с Максвеллом Льюисом.
Форвард был выбран 40-м на драфте-2023 НБА и перешел из «Лейкерс» в «Бруклин» в результате обмена Дориана Финни-Смита.
Льюис провел 21 матч за клуб, набирая 5,3 очка и 2,5 подбора за 14,2 минуты в среднем.
Зарплата на следующий сезон в контракте игрока была негарантирована, на сезон-2026/27 распространялась опция команды.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-2025/26?2929 голосов
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: RealGM
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