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Новичок «Портленда» Ян Ханьсэнь о хобби: «Иногда я сплю. Люблю играть в PS5 и… люблю поесть»

Центровой «Блэйзерс» совсем как обычный человек.

Во время пресс-конференции Яна Ханьсэня спросили, чем он любит заниматься помимо баскетбола.

«Иногда я сплю (смеется). Вообще, я всегда сплю. Люблю играть в PS5 и… люблю поесть», – ответил игрок.

Ханьсэнь (20 лет, 218 см) был выбран под 16-м номером «Мемфисом» для «Портленда». Большинство экспертов считало, что центрового возьмут только во втором раунде (ESPN ставил его на 35-ю строчку в своем рейтинге, The Athletic – на 48-ю).

Последние два года баскетболист провел за «Циндао» в китайской лиге. В прошедшем сезоне он в среднем набирал 16,2 очка, 10 подборов, 2,8 передачи и 2,7 блок-шота. В 2024 году получил награды «Лучший защищающийся» и «Лучший новичок».

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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: SI
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