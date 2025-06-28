Новичок «Портленда» Ян Ханьсэнь о хобби: «Иногда я сплю. Люблю играть в PS5 и… люблю поесть»
Центровой «Блэйзерс» совсем как обычный человек.
Во время пресс-конференции Яна Ханьсэня спросили, чем он любит заниматься помимо баскетбола.
«Иногда я сплю (смеется). Вообще, я всегда сплю. Люблю играть в PS5 и… люблю поесть», – ответил игрок.
Ханьсэнь (20 лет, 218 см) был выбран под 16-м номером «Мемфисом» для «Портленда». Большинство экспертов считало, что центрового возьмут только во втором раунде (ESPN ставил его на 35-ю строчку в своем рейтинге, The Athletic – на 48-ю).
Последние два года баскетболист провел за «Циндао» в китайской лиге. В прошедшем сезоне он в среднем набирал 16,2 очка, 10 подборов, 2,8 передачи и 2,7 блок-шота. В 2024 году получил награды «Лучший защищающийся» и «Лучший новичок».
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: SI
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