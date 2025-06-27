Предложение «Лейкерс» Остину Ривзу было знаком внимания, обе стороны нацелены на дальнейшее сотрудничество
«Лейкерс» ожидали отказа от Остина Ривза.
Защитник не принял оффер на 4 года и 89,2 миллиона долларов.
Репортер Дэйв Макменамин сообщает, что организация была полностью готова к отказу. Предложение было знаком внимания и интереса со стороны клуба, который не хотел недопонимания со стороны игрока и его представителей в случае молчания.
Обе стороны нацелены на дальнейшее сотрудничество. Ривз по-прежнему рассчитывает оставаться в клубе всю карьеру.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-2025/26?2959 голосов
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Lakers Nation
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