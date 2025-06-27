Предложение «Лейкерс» Остину Ривзу было знаком внимания, обе стороны нацелены на дальнейшее сотрудничество

«Лейкерс» ожидали отказа от Остина Ривза.

Защитник не принял оффер на 4 года и 89,2 миллиона долларов.

Репортер Дэйв Макменамин сообщает, что организация была полностью готова к отказу. Предложение было знаком внимания и интереса со стороны клуба, который не хотел недопонимания со стороны игрока и его представителей в случае молчания.

Обе стороны нацелены на дальнейшее сотрудничество. Ривз по-прежнему рассчитывает оставаться в клубе всю карьеру.