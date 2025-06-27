«Филадельфия» откажется от последнего года по контракту Джареда Батлера

«Сиксерс» не будут продлевать Джареда Батлера.

Клуб не станет использовать опцию на последний сезон в контракте 24-летнего защитника.

Батлер набирал 11,5 очка, 2,5 подбора, 4,9 передачи и 1,1 перехвата за 24,3 минуты в среднем в 28 матчах после обмена из «Вашингтона» в феврале этого года.

Защитник мог заработать 2,3 миллиона долларов.