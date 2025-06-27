«Филадельфия» откажется от последнего года по контракту Джареда Батлера
«Сиксерс» не будут продлевать Джареда Батлера.
Клуб не станет использовать опцию на последний сезон в контракте 24-летнего защитника.
Батлер набирал 11,5 очка, 2,5 подбора, 4,9 передачи и 1,1 перехвата за 24,3 минуты в среднем в 28 матчах после обмена из «Вашингтона» в феврале этого года.
Защитник мог заработать 2,3 миллиона долларов.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Кита Помпи
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