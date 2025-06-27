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Александр Платунов присоединился к МБА-МАИ

Защитник продолжит карьеру в московском клубе.

МБА-МАИ объявил о переходе Александра Платунова (27 лет, 192 см).

Платунов провел 8 лет профессиональной карьеры в «Парме». В феврале 2024 года он впервые попал на Матч Всех Звезд Единой лиги ВТБ, а в июне перешел в УНИКС, в составе которого стал обладателем «бронзы» прошедшего чемпионата.

Из-за травм баскетболист принял участие только в 22 матчах за казанский клуб, набирая в среднем 1,9 очка, 0,5 подбора, 1,4 передачи и 0,5 перехвата.

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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: официальный сайт МБА-МАИ
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