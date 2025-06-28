Наз Рид подпишет с «Миннесотой» новый 5-летний контракт на 125 миллионов долларов

Центровой собирается остаться с «Вулвс».

По информации Шэмса Чарании, Наз Рид (25 лет, 206 см) планирует подписать новое пятилетнее соглашение на 125 миллионов долларов с «Миннесотой».

Согласно источникам, контракт включает опцию игрока на сезон-2029/30. Официальное подписание возможно только после 6 июля.

Рид отказался от опции игрока на 15 миллионов долларов в следующем сезоне по прошлому соглашению, предпочтя остаться в «Тимбервулвс», несмотря на интерес других клубов, готовых предложить сопоставимые деньги и место в стартовом составе.

Лучший шестой игрок сезона-2023/24 провел еще один сильный сезон, выходя со скамейки запасных. В среднем он набирал карьерные максимумы – 14,2 очка (46,2% с игры, 37,9% из-за дуги) и 6 подборов за 27,5 минуты на паркете.

В прошлом сезоне он вошел в тройку форвардов/центровых с минимум 5,8 трехочковых за игру наряду с Кристапсом Порзингисом и Виктором Вембаньямой. За последние 2 сезона Рид реализовывает 39,5% дальних бросков.