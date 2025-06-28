8

Наз Рид подпишет с «Миннесотой» новый 5-летний контракт на 125 миллионов долларов

Центровой собирается остаться с «Вулвс».

По информации Шэмса Чарании, Наз Рид (25 лет, 206 см) планирует подписать новое пятилетнее соглашение на 125 миллионов долларов с «Миннесотой».

Согласно источникам, контракт включает опцию игрока на сезон-2029/30. Официальное подписание возможно только после 6 июля.

Рид отказался от опции игрока на 15 миллионов долларов в следующем сезоне по прошлому соглашению, предпочтя остаться в «Тимбервулвс», несмотря на интерес других клубов, готовых предложить сопоставимые деньги и место в стартовом составе.

Лучший шестой игрок сезона-2023/24 провел еще один сильный сезон, выходя со скамейки запасных. В среднем он набирал карьерные максимумы – 14,2 очка (46,2% с игры, 37,9% из-за дуги) и 6 подборов за 27,5 минуты на паркете.

В прошлом сезоне он вошел в тройку форвардов/центровых с минимум 5,8 трехочковых за игру наряду с Кристапсом Порзингисом и Виктором Вембаньямой. За последние 2 сезона Рид реализовывает 39,5% дальних бросков.

Кто будет чемпионом НБА в сезоне-2025/26?3740 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
ДенверДенвер
Голден СтэйтГолден Стэйт
ЛейкерсЛейкерс
МиннесотаМиннесота
КливлендКливленд
ОрландоОрландо
ХьюстонХьюстон
Нью-ЙоркНью-Йорк
Сан-АнтониоСан-Антонио
ДалласДаллас
КлипперсКлипперс
Кто-то другойБостон
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
logoМиннесота
logoНаз Рид
переходы
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Энтони Эдвардс: «KFC, UFC, USC… OKC в пяти. Мне надрали задницу»
14вчера, 06:02
Бывший владелец «Миннесоты» Глен Тэйлор официально попрощался с организацией
326 июня, 10:10
«Нью-Йорк» провел собеседование с ассистентом тренера «Миннесоты» Майкой Нори
324 июня, 12:33
Главные новости
Женская НБА. 32 очка Митчелл помогли «Индиане» победить «Даллас», «Миннесота» одолела «Атланту» в овертайме, «Финикс» разобрался с «Нью-Йорком» и другие результаты
150 минут назад
«Филадельфия» заключит новый 3-летний контракт с Джастином Эдвардсом
сегодня, 04:35
Эйс Бэйли прилетит в Юту в эту субботу
17вчера, 20:31
Предложение «Лейкерс» Остину Ривзу было знаком внимания, обе стороны нацелены на дальнейшее сотрудничество
15вчера, 20:30
Евробаскет-2025. Женщины. 1/2 финала. Испания обыграла Францию с минимальным преимуществом, Бельгия победила Италию
4вчера, 20:26
«Филадельфия» откажется от последнего года по контракту Джареда Батлера
4вчера, 20:01
«Бруклин» отчислил форварда Максвелла Льюиса
вчера, 19:53
Каспарас Якучионис: «В этом году не буду в сборной. Поработаю в тренажерном зале, познакомлюсь с НБА в Летней лиге»
2вчера, 19:36
«Зенит» близок к приобретению Владислава Емченко
4вчера, 19:16
Марк Кьюбан: «Взаимоотношения Нико Харрисона и Кайри Ирвинга принесли команде финансовую гибкость»
5вчера, 19:10
Ко всем новостям
Последние новости
«Лейкерс» подписали Джулиана Риза, брата Энджел Риз, для участия в Летней лиге
129 минут назад
Евробаскет-2025. Женщины. За 5-8 место. Литва проиграла Чехии, Германия победила Турцию
вчера, 16:28
«Валенсия» официально подписала защитника Кэмерона Тэйлора
вчера, 16:09Фото
Балша Копривица официально присоединился к «Бахчешехиру»
вчера, 15:29
Центровой Хантер Дикинсон присоединится к «Новому Орлеану»
вчера, 15:01
«Денвер» подпишет двусторонний контракт с защитником Тамаром Бэйтсом
1вчера, 14:35
Дилан Кардуэлл подпишет двусторонний контракт с «Сакраменто»
вчера, 14:25
«Атланта» согласовала двусторонний контракт с защитником Ламонтом Батлером
вчера, 14:10
«Даллас» подписал двусторонний контракт с Райаном Нембхардом, братом Эндрю Нембхарда
3вчера, 12:51
Евгений Минченко продолжит карьеру в «Самаре»
4вчера, 12:13