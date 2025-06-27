«Атланта» согласовала двусторонний контракт с защитником Ламонтом Батлером
Ламонт Батлер присоединится к «Хоукс».
23-летний защитник (188 см) отыграл 5 сезонов в NCAA, набирая 11,4 очка, 2,9 подбора, 4,3 передачи и 1,6 перехвата в последнем за Кентукки.
Баскетболист займет второе место в «Атланте» на двустороннем контракте. Первое останется за 26-летним защитником Дэйкуоном Плауденом.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: RealGM
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