1

«Даллас» подписал двусторонний контракт с Райаном Нембхардом, братом Эндрю Нембхарда

«Мэверикс» заключили соглашение с защитником Гонзаги.

По информации инсайдера Майкла Скотто, «Даллас» договорился о двустороннем контракте с Райаном Нембхардом (22 года, 183 см), младшим братом Эндрю Нембхарда из «Индианы»

Молодой защитник провел выпускной сезон, набирая в среднем 10,5 очков за игру и лидируя по передачам (9,8 в среднем за матч) в студенческом баскетболе.

Кто будет чемпионом НБА в сезоне-2025/26?2739 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
ДенверДенвер
Голден СтэйтГолден Стэйт
ЛейкерсЛейкерс
МиннесотаМиннесота
КливлендКливленд
ОрландоОрландо
ХьюстонХьюстон
Нью-ЙоркНью-Йорк
Сан-АнтониоСан-Антонио
ДалласДаллас
КлипперсКлипперс
Кто-то другойБостон
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница инсайдера Майкла Скотто в соцсети X
logoДаллас
переходы
университет Гонзага
logoЭндрю Нембхард
logoИндиана
logoNCAA
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Боб Майерс: «Флэгг сможет влиять на победы сильнее, чем Вембаньяма в своем дебютном сезоне»
334 минуты назад
«У «Далласа» блестящее будущее». Эвери Джонсон отдал предпочтение Куперу Флэггу перед Лукой Дончичем
25вчера, 15:15
Шэмс Чарания: «Нико Харрисон собрал, пожалуй, лучшую переднюю линию в НБА»
34вчера, 14:58
Главные новости
Чемпионат мира 3х3. Женщины. Плей-ин. Германия уступила Польше, Монголия в овертайме одолела Китай и другие результаты
3 минуты назад
Чемпионат мира 3х3. Мужчины. Плей-ин. Латвия обыграла Австрию, Германия оболела Нидерланды и другие результаты
3 минуты назад
Боб Майерс: «Флэгг сможет влиять на победы сильнее, чем Вембаньяма в своем дебютном сезоне»
334 минуты назад
Джален Рейнольдс и УНИКС заключили новый контракт
4сегодня, 10:45
Франция объявила расширенный состав сборной на Евробаскет-2025 без Вембаньямы, Гобера и Фурнье
7сегодня, 10:24
Брэд Стивенс: «Наш приоритет – вернуть Хорфорда и Корнета»
26сегодня, 07:59
«Если я буду здоров, то обязательно буду там». Яннис Адетокумбо подтвердил участие в Евробаскете-2025
3сегодня, 07:27
«Лейкерс» заключили двусторонний контракт с лучшим бомбардиром студенческого баскетбола Эриком Диксоном
16сегодня, 07:04
Эйжа Уилсон быстрее всех в истории женской НБА набрала 5000 очков за карьеру
2сегодня, 06:21
Энтони Эдвардс: «KFC, UFC, USC… OKC в пяти. Мне надрали задницу»
12сегодня, 06:02
Ко всем новостям
Последние новости
Евгений Минченко продолжит карьеру в «Самаре»
45 минут назад
Александр Платунов присоединился к МБА-МАИ
сегодня, 11:05
Артем Комолов покинул УНИКС
сегодня, 09:12
«Партизан» подписал Дилана Озетковски
сегодня, 09:00
Евробаскет-2025. Женщины. За 5-8 место. Литва встретится с Чехией, Германия сыграет с Турцией
сегодня, 08:45Live
Евробаскет-2025. Женщины. 1/2 финала. Испания встретится с Францией, Бельгия сыграет с Италией
сегодня, 08:45
Форвард «Реала» Эли Ндиайе подписал двусторонний контракт с «Атлантой»
сегодня, 06:37
Майк Данливи: «В конечном счете, именно Куминге подписывать контракт. Если он сделает это с «Уорриорс», это будет означать его желание остаться здесь»
4сегодня, 04:46
Андрей Ватутин о Егоре Демине: «Высокий номер драфта – большой аванс, все еще только начинается»
вчера, 20:02
«Финикс» отчислил сестру Ти Джей Макконнелла
3вчера, 19:49