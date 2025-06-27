«Даллас» подписал двусторонний контракт с Райаном Нембхардом, братом Эндрю Нембхарда
«Мэверикс» заключили соглашение с защитником Гонзаги.
По информации инсайдера Майкла Скотто, «Даллас» договорился о двустороннем контракте с Райаном Нембхардом (22 года, 183 см), младшим братом Эндрю Нембхарда из «Индианы»
Молодой защитник провел выпускной сезон, набирая в среднем 10,5 очков за игру и лидируя по передачам (9,8 в среднем за матч) в студенческом баскетболе.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
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