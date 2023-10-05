Максим Зимарин: «Находимся в предвкушении Суперкубка по баскетболу 3х3 в Перми!»

В Перми 19 октября состоится второй в истории Суперкубок Единой Континентальной Лиги 3х3.

Турнир с участием лучших команд по баскетболу 3х3 из семи стран (России, Сербии, Китая, Бразилии, Италии, Беларуси и Казахстана) пройдет в пермском «Театре-Театре».

Тренер российской команды INANOMO Максим Зимарин поделился ожиданиями от Суперкубка ЕКЛ 3Х3, рассказал о подготовке команды и том, как поддерживать мотивацию, когда за плечами большое количество побед и титулов:

– Какие ожидания от предстоящего Суперкубка у действующих чемпионов России и бронзовых призеров прошлого сезона ЕКЛ 3х3?

– Положительные. Хотим сыграть интересный турнир с иностранными командами. Сейчас мы в такой ситуации, когда международный опыт получить довольно сложно… Так что находимся в предвкушении Суперкубка в Перми!

– Расскажите, как проходит подготовка команды к турниру?

– Теперь наш календарь в основном смещен на весну-лето. Это и ЕКЛ 3х3, и Чемпионат России, и еще ряд крупных турниров. Осенью у нас два старта. Они не идут серийно, поэтому готовиться достаточно сложно. Но мы не суетимся и работаем в штатном режиме, не делаем ничего сверхъестественного.

— Во втором Суперкубке ЕКЛ 3х3 заявлены команды из семи стран, причем большинство из них сыграют под эгидой лиги впервые. Что скажете о соперниках? С кем из них особенно ждете встречи?

– Очень здорово, что в такое непростое время Единая Континентальная Лига 3х3 и ее руководство, в частности, Александр Фомин, предоставляют уникальный шанс поиграть с большим количеством иностранных команд. Соскучились по международным турнирам. С российскими командами мы играем очень много, поэтому соперничество с коллективами из-за рубежа будет очень кстати. Например, интересно посмотреть и проверить себя в матчах с командами из Китая и Бразилии.

– INANOMO – пятикратный чемпион России. К чему еще стремиться, сложно ли поддерживать мотивацию?

– Да, INANOMO уже пять раз становилcя чемпионом России. А международных соревнований сейчас у нас почти нет. Действительно, из-за этого где-то не хватает мотивации. Положа руку на сердце, могу сказать, что команде и мне как тренеру бывает сложно. Стараемся себя настраивать, мотивировать на новые матчи и победы. Конечно, у российских команд, которые выходят против нас, мотивации гораздо больше. Но я надеюсь, что мы не остановимся и продолжим упорно работать. И когда вернемся в Мировой тур, что, надеюсь, рано или поздно случится, предстанем там в лучшем свете.