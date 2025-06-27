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Дилан Кардуэлл подпишет двусторонний контракт с «Сакраменто»

«Кингз» добавят к составу центрового.

Дилан Кардуэлл (23 года, 211 см) не был выбран на драфте и подпишет двусторонний контракт с «Сакраменто».

Центровой отыграл 5 сезонов в NCAA за Оберн и набирал 5 очков, 5,1 подбора, 1,6 передачи и 1,4 блок-шота в среднем в последнем.

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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети эксперта Джонатана Гивони
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