Дилан Кардуэлл подпишет двусторонний контракт с «Сакраменто»

«Кингз» добавят к составу центрового.

Дилан Кардуэлл (23 года, 211 см) не был выбран на драфте и подпишет двусторонний контракт с «Сакраменто».

Центровой отыграл 5 сезонов в NCAA за Оберн и набирал 5 очков, 5,1 подбора, 1,6 передачи и 1,4 блок-шота в среднем в последнем.