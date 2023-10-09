Сергей Кущенко: «Суперкубок-2023 по баскетболу 3х3 откроет новый сезон ЕКЛ и, не сомневаюсь, сделает это громко, ярко, зрелищно»

Президент Единой Лиги ВТБ Сергей Кущенко обратился к гостям и участникам Суперкубка Единой Континентальной Лиги по баскетболу 3х3.

«Дорогие друзья!

Центр притяжения баскетбола – город Пермь – снова приветствует мастеров и поклонников лучшей игры с мячом. В этот раз столица Пермского края стала местом проведения 2-го в истории Суперкубка Единой Континентальной Лиги 3х3. Проекта молодого, но уже заслужившего признание в баскетбольном мире. Проекта, который объединяет ведущие команды из дружественных стран и активно популяризирует новый олимпийский вид спорта — баскетбол 3х3.

Суперкубок-2023 откроет новый сезон ЕКЛ и, не сомневаюсь, сделает это громко, ярко, зрелищно. Команда руководителей и менеджеров Лиги являются профессионалами своего дела. Международный статус, представительный состав участников турнира и арена для его проведения – знаменитый пермский «Театр-Театр» — говорят сами за себя!

Дополнительный и примечательный факт: нынешний Суперкубок ЕКЛ 3х3 состоится в год 300-летия Перми в рамках приуроченного к этому событию XI Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава». Лучшего места и времени, пожалуй, не придумать!

Удачи участникам турнира и только позитивных эмоций зрителям!» – говорится в обращении на официальном сайте.

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