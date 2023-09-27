«Парма» подпишет Дмитрия Чебуркина. С 2019 года он играл в баскетбол 3х3

Теги возможные переходы Евгений Пашутин Единая лига ВТБ Парма Баскетбол 3х3 Баскетбол

Один из самых заметных баскетболистов 3х3 Дмитрий Чебуркин (26 лет, 200 см) возвращается в баскетбол 5x5.

Как сообщает телеграм-канал «Перехват», Чебуркин заключил 2-летний контракт с «Пармой».

Предстоящий сезон станет для форварда первым в «большом» баскетболе с сезона-18/19, который Чебуркин провел в составе команды «Химки-Подмосковье».

Летом главный тренер пермяков Евгений Пашутин привлек Чебуркина к предсезонным сборам, которые тот закончил одним из лидеров по игровому времени среди россиян «Пармы», больше него играли только Ильницкий и Платунов.

В 8 матчах «предсезонки» Чебуркин проводил на паркете в среднем 21:33 минуты, набирая 4,8 очка и 2,8 подбора.

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