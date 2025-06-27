Евгений Минченко продолжит карьеру в «Самаре»

Центровой пополнит состав клуба из Самарской области.

Как сообщает Telegram-канал «Перехват», «Самара » и Евгений Минченко (30 лет, 215 см) достигли договоренности о подписании соглашения. Минченко уже выступал за команду в Суперлиге с 2015 по 2018 годы.

В сезоне-2024/25 Единой лиги ВТБ баскетболист играл за МБА-МАИ . Центровой принял участие в 44 матчах (28 – в старте), набирая в среднем 5,8 очка и 5,4 подбора за 13,5 минуты на паркете.

Этим летом МБА-МАИ подписала на позицию центрового Сергея Балашова из «Енисея», а Евгений Минченко покинул клуб.