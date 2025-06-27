Евгений Минченко продолжит карьеру в «Самаре»
Центровой пополнит состав клуба из Самарской области.
Как сообщает Telegram-канал «Перехват», «Самара» и Евгений Минченко (30 лет, 215 см) достигли договоренности о подписании соглашения. Минченко уже выступал за команду в Суперлиге с 2015 по 2018 годы.
В сезоне-2024/25 Единой лиги ВТБ баскетболист играл за МБА-МАИ. Центровой принял участие в 44 матчах (28 – в старте), набирая в среднем 5,8 очка и 5,4 подбора за 13,5 минуты на паркете.
Этим летом МБА-МАИ подписала на позицию центрового Сергея Балашова из «Енисея», а Евгений Минченко покинул клуб.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Telegram-канал «Перехват»
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