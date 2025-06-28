«Лейкерс» подписали Джулиана Риза, брата Энджел Риз, для участия в Летней лиге

Центровой Мэрилэнда сыграет за «Лос-Анджелес».

Джулиан Риз (21 год, 206 см), брат звезды женской НБА Энджел Риз, подписал контракт с «Лейкерс » в статусе невыбранного на драфте свободного агента для участия в Летней лиге НБА.

Бывший игрок Мэриленда набрал за карьеру более 1000 очков и 1000 подборов, войдя в топ-10 в истории университета по общему количеству подборов, проценту попаданий с игры и блок-шотам.

В последний сезон он в среднем набирал 13,3 очка, 9 подборов, 1,3 передачи и 1,5 блок-шота при 55,5% реализации бросков с игры.

За последние три года в Мэриленде центровой не совершил ни одной попытки трехочкового броска.

Летняя лига НБА с участием всех 30 команд стартует 10 июля и закончится 20 числа.