«Лейкерс» подписали Джулиана Риза, брата Энджел Риз, для участия в Летней лиге
Центровой Мэрилэнда сыграет за «Лос-Анджелес».
Джулиан Риз (21 год, 206 см), брат звезды женской НБА Энджел Риз, подписал контракт с «Лейкерс» в статусе невыбранного на драфте свободного агента для участия в Летней лиге НБА.
Бывший игрок Мэриленда набрал за карьеру более 1000 очков и 1000 подборов, войдя в топ-10 в истории университета по общему количеству подборов, проценту попаданий с игры и блок-шотам.
В последний сезон он в среднем набирал 13,3 очка, 9 подборов, 1,3 передачи и 1,5 блок-шота при 55,5% реализации бросков с игры.
За последние три года в Мэриленде центровой не совершил ни одной попытки трехочкового броска.
Летняя лига НБА с участием всех 30 команд стартует 10 июля и закончится 20 числа.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-2025/26?3740 голосов
Оклахома
Денвер
Голден Стэйт
Лейкерс
Миннесота
Кливленд
Орландо
Хьюстон
Нью-Йорк
Сан-Антонио
Даллас
Клипперс
Кто-то другой
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Bleacher Report
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости