Андре Феррос: «Бразильский стиль в баскетболе 3х3 сочетает в себе креативность, гибкость и командную работу»

Единая Континентальная Лига 3×3 взяла интервью у одного из сильнейших игроков Южной Америки Андре Ферросом и его партнеров по команде Sao Paulo DC, которая будет представлять Бразилию на Суперкубке ЕКЛ 3х3 в Перми.

– Расскажите, когда и при каких обстоятельствах вы увлеклись баскетболом?

Джанлука Кампанер: Я начал играть в баскетбол в 10 лет. Все началось благодаря моему отцу, который безумно любит баскетбол. Он познакомил меня с этим видом спорта, и я мгновенно влюбился в него. С детства мой путь был наполнен преданностью делу и страстью к игре.

Джексон Алмейда: Баскетбол стал частью моей жизни с тех пор, как мне исполнилось 12 лет. Я увлекся игрой из-за своих друзей и быстро понял, что у меня к этому талант. Но добиться результата и пройти долгий путь в этом виде спорта удалось только благодаря упорному труду и целеустремленности.

Итало Перейра: Мое баскетбольное путешествие началось в 13 лет. Я присоединился к местной команде, чтобы заниматься спортом, но вскоре обнаружил свою истинную страсть к игре. Своим стартом я обязан семье и тренерам.

Андре Феррос: Я играю в баскетбол с 11 лет, и это по-настоящему вдохновляющий путь. Мои первые шаги в мир баскетбола были связаны с просмотром матчей НБА по телевизору. Благодаря поддержке семьи я продолжил карьеру в этом виде спорта. Почему в итоге оказался в баскетболе 3х3? Эта игра предполагает уникальное сочетание креативности, индивидуальных навыков и командной работы. У некоторых из нас есть опыт в классическом баскетболе, однако энергичность и постоянное движение в стритболе – наше все!

– Сформулируйте в трех словах: за что вы любите баскетбол 3х3?

Джанлука Кампанер: За интенсивность, поединки один на один и мгновенную связь с болельщиками.

Джексон Алмейда: За энергию толпы, фристайловый характер этой игры и возможность продемонстрировать уникальные навыки.

Итало Перейра: За возможность покреативить, сделать акцент на индивидуальном таланте и за окружающую баскет 3х3 городскую культуру.

Андре Феррос: За стритбольное сообщество, быстрые матчи и особую популярность по всему миру.

– Нужна ли особая смелость, чтобы играть в 3х3? – вопрос лидеру команды и одному из сильнейших игроков Бразилии Андре Ферросу.

– Абсолютно. 3х3 – это интенсивная и физически требовательная игра. Здесь нужна смелость, чтобы рисковать, принимать быстрые решения и приспосабливаться к молниеносному темпу. Речь идет о том, чтобы лицом к лицу сталкиваться с трудностями.

– Когда сформировалась ваша команда? Кто был инициатором?

– Наша команда была создана в 2012 году. Тогда мы поняли, что можем отличиться именно в 3х3. Это было коллективное решение – нами двигала общая страсть к спорту.

– Как сейчас, спустя столько лет, проведенных вместе, происходит взаимодействие в коллективе?

– Мы до сих пор очень мотивированы. У нас есть общие цели, общее желание добиться успеха. Отсюда – постоянная поддержка и взаимопомощь.

– Что вы почувствовали, когда узнали, что будете представлять свою страну на Суперкубке UCL 3х3, международном турнире в далекой России?

Джанлука Кампанер: Я почувствовал смесь волнения и гордости. Суперкубок UCL 3х3 – это престижное мероприятие, на котором соберутся главные таланты стритбола со всего мира. Это шанс проявить себя на мировой арене.

Джексон Алмейда: Участие в таком представительном турнире – это воплощение мечты. Плюс, признание нашего трудолюбия и навыков.

Итало Перейра: Возможность сыграть на Суперкубке UCL 3х3 – еще одно доказательство нашей преданности своему делу. Это огромная возможность учиться и расти как игрокам.

Андре Феррос: Соревноваться здесь – это честь и подтверждение нашего усердного труда. Мы полны решимости сделать все, что в наших силах.

– В этом году Суперкубок UCL 3х3 пройдет в театре. Игроки выйдут на настоящую сцену, а зрители будут наблюдать спектакль из тени партера и амфитеатра. Какие ожидания от такого перфоманса? – снова вопрос Андре Ферросу.

– Мы ожидаем, что это будет незабываемый опыт. Игра на сцене настоящего театра для баскетбола 3х3 – новое измерение. Мы ни разу не выступали на такой уникальной площадке, однако готовы произвести неизгладимое впечатление на публику!

– Бывали ли вы ранее в России?

– Нет, это будет первый визит в Россию для меня и ребят. В отличие от нашего менеджера Густаво Бракко – в 2014 году в составе сборной Бразилии он приезжал в Москву на чемпионат мира по уличному баскетболу. Скажу, что мы будем очень рады познакомиться с российской культурой, пообщаться с любителями игры и насладиться этим опытом. Мы много слышали о российском баскетболе, и нам не терпится стать его частью.

– Как бы вы определили стиль игры своей команды? В чем его отличие от стиля других, например, европейских команд?

– Мы с уважением относимся ко всем командам, которые будут сражаться за чемпионский титул. Каждая страна привносит в игру свой уникальный стиль – именно это делает баскетбол 3х3 таким захватывающим. Наш стиль сочетает в себе креативность, гибкость и командную работу, и это действительно отличает нас от других.

– Какую задачу ставите перед собой и командой на Суперкубке в Перми?

– Хотим показать себя на самом высоком уровне и с гордостью представить нашу команду и страну. Не скрою, мы стремимся к победе, но также ценим опыт и знания, которые можем получить в матчах против сильнейших команд из других стран. Наша задача – отдать все свои силы и заставить болельщиков гордиться нашим результатом.