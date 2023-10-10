Генеральные менеджеры НБА считают Янниса Адетокумбо лучшим защищающимся игроком

Генеральные менеджеры 30 клубов НБА приняли участие в традиционном предсезонном опросе.

Согласно результатам опроса, форвард «Милуоки» является лучшим защищающимся игроком лиги, за него проголосовали 40 процентов функционеров. В прошлом году Яннис получил 48 процентов голосов.

На втором месте оказался из «Бостона» (13%). Третье место разделили («Голден Стэйт») и («Мемфис»), получившие по 10 процентов голосов.

За Джарена Джексона («Мемфис») и («Клипперс») проголосовали 7 процентов генменеджеров.

Уникальное межсезонье НБА. Звезд меняют чаще обычного: из-за правил, которые еще даже не действуют