Генеральные менеджеры НБА считают Янниса Адетокумбо лучшим защищающимся игроком
Генеральные менеджеры 30 клубов НБА приняли участие в традиционном предсезонном опросе.
Согласно результатам опроса, форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо является лучшим защищающимся игроком лиги, за него проголосовали 40 процентов функционеров. В прошлом году Яннис получил 48 процентов голосов.
На втором месте оказался Дрю Холидэй из «Бостона» (13%). Третье место разделили Дрэймонд Грин («Голден Стэйт») и Маркус Смарт («Мемфис»), получившие по 10 процентов голосов.
За Джарена Джексона («Мемфис») и Кавая Ленарда («Клипперс») проголосовали 7 процентов генменеджеров.
Уникальное межсезонье НБА. Звезд меняют чаще обычного: из-за правил, которые еще даже не действуют
Комментарии