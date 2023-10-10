Генеральные менеджеры НБА считают Янниса Адетокумбо лучшим защищающимся игроком

Теги НБА Дрю Холидэй Кавай Ленард Дрэймонд Грин Маркус Смарт Яннис Адетокумбо Джарен Джексон-младший Баскетбол

Генеральные менеджеры 30 клубов НБА приняли участие в традиционном предсезонном опросе.

Согласно результатам опроса, форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо является лучшим защищающимся игроком лиги, за него проголосовали 40 процентов функционеров. В прошлом году Яннис получил 48 процентов голосов.

На втором месте оказался Дрю Холидэй из «Бостона» (13%). Третье место разделили Дрэймонд Грин («Голден Стэйт») и Маркус Смарт («Мемфис»), получившие по 10 процентов голосов.

За Джарена Джексона («Мемфис») и Кавая Ленарда («Клипперс») проголосовали 7 процентов генменеджеров.

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