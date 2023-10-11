«Обидно до боли». Клэй Томпсон переживает из-за поражения от «Лейкерс» в плей-офф

Атакующий защитник « » признался, что все еще переживает из-за неудачного выступлении в серии плей-офф против « ».

«Обидно до боли. Ужасно. Любой игрок хочет обыграть своего соперника по дивизиону, обыграть команду из своего родного города, обыграть своих друзей, которые являются болельщиками этой команды и, конечно, обыграть . У нас с ним большая история. Нужно отдать ему должное, он по-прежнему в лиге и играет на самом высоком уровне.

Каждый раз, когда вы не достигаете своей цели, а у нас так было много раз, это служит мотивацией. Это придает энергии. Ты думаешь об этом все лето. Как можно было подготовиться лучше?.

Я изучил видео и понял, что я устал. Все мои броски в шестом матче не долетали. Не знаю, умственная ли это усталость или физическая. Но так бывает. Кроме того, я понял, что, становясь старше, мне придется полагаться на своих партнеров по команде и свой ум, чтобы забрасывать мяч максимально эффективно», – сказал Томпсон.

Династия «Уорриорс» умерла?