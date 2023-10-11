«Обидно до боли». Клэй Томпсон переживает из-за поражения от «Лейкерс» в плей-офф

Теги предсезонные матчи Леброн Джеймс Голден Стэйт Лейкерс НБА Клэй Томпсон Баскетбол

Атакующий защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон признался, что все еще переживает из-за неудачного выступлении в серии плей-офф против «Лейкерс».

«Обидно до боли. Ужасно. Любой игрок хочет обыграть своего соперника по дивизиону, обыграть команду из своего родного города, обыграть своих друзей, которые являются болельщиками этой команды и, конечно, обыграть Леброна. У нас с ним большая история. Нужно отдать ему должное, он по-прежнему в лиге и играет на самом высоком уровне.

Каждый раз, когда вы не достигаете своей цели, а у нас так было много раз, это служит мотивацией. Это придает энергии. Ты думаешь об этом все лето. Как можно было подготовиться лучше?.

Я изучил видео и понял, что я устал. Все мои броски в шестом матче не долетали. Не знаю, умственная ли это усталость или физическая. Но так бывает. Кроме того, я понял, что, становясь старше, мне придется полагаться на своих партнеров по команде и свой ум, чтобы забрасывать мяч максимально эффективно», – сказал Томпсон.

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1 комментарий

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Дмитрий Чирко
Будем надеяться, что он извлек уроки.
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