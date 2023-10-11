Клэй Томпсон: «Мне трудно представить себя в другой форме»

Атакующий защитник « » заявил, что остается предан клубу и не хочет никуда уходить.

«Да, я предан «Уорриорз», полностью. Я бы не хотел никуда не уйти. Провести всю карьеру за один клуб – это такая редкость. В любом виде спорта. Это действительно легендарно. Даже то, что сделал Юдонис Хаслем. Его почитают в Майами.

Я дорожу этим. Жители Северной Калифорнии или болельщики «Уорриорз» в целом очень гордятся «Уорриорз». И я пришел сюда до того, как были вывешены баннеры. Так что в каком-то смысле это наше детище. Мне очень повезло стать частью этого клуба. Мне трудно представить себя в другой форме», – признался Томпсон.

Династия «Уорриорс» умерла?