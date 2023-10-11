«Я безмерно счастлив». Клэй Томпсон не переживает за свое будущее в НБА

Атакующий защитник « » признался, что не переживает за свое будущее в лиге.

«Тот факт, что я начинаю свой 13-й сезон, дает мне душевное спокойствие. Я заработал много денег, я смог позаботиться о семье, о себе, о людях, которых люблю. Но когда я начинал играть в баскетбол, у меня и в мыслях не было, что я играю потому, что стану богатым и знаменитым.

Я играл в баскетбол, потому что играл мой отец. Я боготворил его. Моими любимыми спортсменами были болерами. Кобе Брайант, Клайд Дрекслер и Рашид Уоллес, ребята, за которыми мне довелось наблюдать в детстве. Реджи Миллер. Я просто хотел зарабатывать себе на жизнь тем, что мне нравится. Это был баскетбол. И то, что я играю уже 13-й сезон подряд – это просто потрясающе.

Я знаю, что если я просто буду выполнять свою работу, буду в форме и буду выступать на самом высоком уровне, я буду зарабатывать в этой лиге еще долгое время. Поэтому я не беспокоюсь. Я безмерно счастлив. Конечно, хочется максимально использовать свои возможности. Но я не позволю этому помешать победе в чемпионате. Когда ты выигрываешь чемпионат, все остальные проблемы решаются сами», – сказал Томпсон.

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