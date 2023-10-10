Защитник « » в августе стал гостем подкаста форварда « » и вспомнил эпизод из октябрьского матча с « », когда он заработал удаление за перепалку с Девином Букером.

Покидая площадку, Томпсон показал оппоненту, что у него четыре чемпионских перстня. Защитник «воинов» признал, что данный поступок его не красит.

Букер отреагировал в соцсетях, отдав должное Томпсону. Он также задал вопрос Джорджу: «Такой ответ ты хотел услышать?».

Джордж во время стрима компьютерной игры по просьбе участников чата прокомментировал слова Букера, назвав его вопрос «идиотским».

«В следующем сезоне увидим, кто крутой», – сказал Джордж.

Во время недавнего интервью Джордж ответил на вопрос о возможной вражде с Букером.

«Я не знаю, с чего все это началось. Ситуация накалилась, когда мы играли с «Финиксом». Были какие-то оживленные разговоры на площадке. Это вопрос уважения... он был младшим братом, когда только пришел в лигу, а потом все внезапно изменилось.

Сейчас ситуация такая, какая есть. Я просто задал вопрос Клэю. Он дал честный ответ. У меня не было цели собрать просмотры. Клэй просто честно ответил на вопрос», – сказал Джордж.

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