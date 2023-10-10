Генеральные менеджеры НБА назвали лучших игроков на каждой позиции

Теги НБА Стефен Карри Яннис Адетокумбо Никола Йокич Девин Букер Джейсон Тейтум Баскетбол

Генеральные менеджеры 30 клубов НБА приняли участие в традиционном предсезонном опросе.

Функционеры назвали лучших игроков на каждой позиции.

По результатам опроса, лучшим разыгрывающим лиги стал Стефен Карри («Голден Стэйт»), который получил 63 процента голов, лучшим атакующим защитником – Девин Букер из «Финикса» (63%), лучшим легким форвардом – Джейсон Тейтум из «Бостона» (47%), лучшим тяжелым форвардом – Яннис Адетокумбо из «Милуоки» (97%), лучшим центровым – Никола Йокич из «Денвера» (93%).

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6 комментариев

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as7-sasha
Ладно Дончич хоть в тяжёлые форварды не попал
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Милошевич
По всем позициям кроме sg можно согласиться. Ну и к месту, если Тейтум не sg, а sf, то блин на какой же позиции играет в Бостоне Браун. И удивляет отсутствие Денверского Мюррея среди номинантов, что по pg, что по sg
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Марсель Объелся
Вот это консенсус по Яннису и Йокичу. Да и вообще гмы радуют своей объективностью
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кандид
Тейтум лучше Дюрента? Ну лан, чо...
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