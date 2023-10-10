Генеральные менеджеры НБА назвали лучших игроков на каждой позиции

Генеральные менеджеры 30 клубов приняли участие в традиционном предсезонном опросе.

Функционеры назвали лучших игроков на каждой позиции.

По результатам опроса, лучшим разыгрывающим лиги стал («Голден Стэйт»), который получил 63 процента голов, лучшим атакующим защитником – из «Финикса» (63%), лучшим легким форвардом – из «Бостона» (47%), лучшим тяжелым форвардом – из «Милуоки» (97%), лучшим центровым – Никола Йокич из «Денвера» (93%).

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