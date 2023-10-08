Адам Сильвер о предсезонных матчах в Греции: «Знаем, что это имеет больше значение для Янниса. Идея проведения игр в разных частях света должна продолжаться, но пандемия отложила все дела»

Комиссионер НБА Адам Сильвер вновь высказался о возможном проведении предсезонных матчей в Греции.

«Мы знаем, что это имеет больше значение для . Он неоднократно выражал нам свое желание провести предсезонную игру в Греции.

Идея проведения игр в разных частях света должна продолжаться, правда, пандемия отложила все дела. У нас нет срочного плана по Греции, но мы будем продолжать рассматривать этот вопрос», – сказал Сильвер греческой газете SDNA.

Напомним, ровно год назад, в прошлом октябре, Сильвер сказал следующее: «Я знаю, насколько это имеет большое значение лично для Янниса. Поэтому мы постараемся сделать все возможное. Вы знаете, что переносить предсезонные игры за границу нелегко, но мы понимаем, как это важно не только для Янниса, но и для всех наших потрясающих болельщиков в Греции. Поэтому мы продолжаем работать над этим».

Подписание Дарио Шарича решает одну из главных дилемм «Уорриорс»

Прошлогодние «Лейкерс» удивили сами себя, забравшись в финал Запада. Все еще уверены, что им повезло?

Йокич или Эмбиид? Яннис или Леброн? Карри или Дончич? Давайте вместе определим топ-50 звезд НБА