Дэмиан Лиллард о нападении «Бакс»: «Что вы будете делать? Забетонируете «краску» против Янниса и позволите мне оформить 9 трехочковых?»

Теги Милуоки НБА Дэмиан Лиллард Яннис Адетокумбо Пэт Коннотон Малкольм Брогдон Грэйсон Аллен Баскетбол

Разыгрывающий «Милуоки» Дэмиан Лиллард объяснил, насколько тяжело оппонентам будет сдержать их с Яннисом Адетокумбо связку.

«Мяч часто оказывается у Янниса в руках в первой четверти. Многие действия, которые я видел: с Грэйсоном Алленом, Пэтом Коннотоном и даже раньше – я смотрел клипы с Малкольмом Брогдоном – они просто ставили ему заслоны. И команды будут уделять Яннису внимание, они не позволят ему просто проходить под кольцо каждый раз и набирать очки.

Идет сдваивание на Яннисе, он делает скидку на дугу, а я – снайпер.

Так что, даже если его задействование в нападении будет таким же, а мое – не таким большим, я все равно смогу поставить себя в положение, чтобы иметь возможность быть эффективным. И что вы будете делать? Забетонируете «краску» и позволите мне оформить 9 трехочковых?

Поэтому я не смотрю на это как на то, что мяч будет у него или у меня. Мы можем объединиться и сделать так, чтобы это работало на нас обоих. Потому что если хотим побеждать, оба должны выжимать максимум из возможностей», – сказал Лиллард.

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11 комментариев

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andrey.ni@icloud.com
Столько самомнения нет даже у карри хотя он топ 1 по трехам
+21
-4
+17
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pulyalke
я уже чуточку начинаю притапливать против оленей))
+11
-1
+10
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Биомеханоид
С титулом всё ясно, расходимся
+7
-1
+6
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Daishi
Ответ andrey.ni@icloud.com
Столько самомнения нет даже у карри хотя он топ 1 по трехам
Ой, да ладно, раздухарился Дэйм чутка, он в неизведанных для себя водах и на эмоциональном подъеме. Можно сказать пыхнул чистого кислорода.)
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Nikita Dorodenko
Чтобы Лилларду оформить 9 трех надо выбросить 25 раз в сторону кольца. Как тебе такое, Яннис?)
+3
-1
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Костя Кот
а что вы будете делать на своей стороне площадки?
+1
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Nikolay
Тони Паркер офигеть какой защитник. Но 4-х кратный чемпион.
+1
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leon01
Дэйм уймись, всю карьеру ты играл в команде которая не была контендором и ты делал что хотел, ситуация изменилась, сейчас будешь под давлением. Поссорим чего ты стоишь на самом деле
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Илья Петров
Ахаха мамкин пуляка ))
Скажите ему, что не плохо тоже что ни будь потом забетонировать в защите, по факту 5 на 4 соперники будут играть, против бетонатора )
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ВладиславМартынов
Так он же вроде хотел только в Хит, че он такой довольный?
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