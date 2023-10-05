Разыгрывающий « » объяснил, насколько тяжело оппонентам будет сдержать их с связку.

«Мяч часто оказывается у Янниса в руках в первой четверти. Многие действия, которые я видел: с , Пэтом Коннотоном и даже раньше – я смотрел клипы с – они просто ставили ему заслоны. И команды будут уделять Яннису внимание, они не позволят ему просто проходить под кольцо каждый раз и набирать очки.

Идет сдваивание на Яннисе, он делает скидку на дугу, а я – снайпер.

Так что, даже если его задействование в нападении будет таким же, а мое – не таким большим, я все равно смогу поставить себя в положение, чтобы иметь возможность быть эффективным. И что вы будете делать? Забетонируете «краску» и позволите мне оформить 9 трехочковых?

Поэтому я не смотрю на это как на то, что мяч будет у него или у меня. Мы можем объединиться и сделать так, чтобы это работало на нас обоих. Потому что если хотим побеждать, оба должны выжимать максимум из возможностей», – сказал Лиллард.

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