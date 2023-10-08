Яннис Адетокумбо: «Мы должны позволить Дэйму быть Дэймом»

Теги Милуоки НБА Дэмиан Лиллард Яннис Адетокумбо Баскетбол

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо рассказал, как он видит свой дуэт с новобранцем команды Дэмианом Лиллардом.

«Если говорить конкретно о нашем дуэте, у нас не должно быть разногласий. Я хочу, чтобы Дэйм был главным разыгрывающим. Он разыгрывающий в этой команде. Я доверяю ему. Я играю с ним несколько дней, и я знаю, что он всегда отдаст мне передачу.

Между нами ни в коем случае нет соперничества за то, кто будет чаще владеть мячом. Он будет чаще владеть мячом. Я доверяю ему, и я верю, что он отдаст мне передачу. И не только мне, но и нашим партнерам по команде.

Мы должны позволить Дэйму быть Дэймом. Дэйм здесь для того, чтобы быть Дэймом», – сказал Адетокумбо.

Дэмиан Лиллард – теперь самый известный рэпер в истории Висконсина. Что стоит заценить в его творчестве

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Эрик Бадретдинов
Мы должны оставаться мыми, а они оними
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Artur Smith
И бросать кирпичи с 9 метров
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий