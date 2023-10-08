Яннис Адетокумбо: «Мы должны позволить Дэйму быть Дэймом»

Форвард « » рассказал, как он видит свой дуэт с новобранцем команды .

«Если говорить конкретно о нашем дуэте, у нас не должно быть разногласий. Я хочу, чтобы Дэйм был главным разыгрывающим. Он разыгрывающий в этой команде. Я доверяю ему. Я играю с ним несколько дней, и я знаю, что он всегда отдаст мне передачу.

Между нами ни в коем случае нет соперничества за то, кто будет чаще владеть мячом. Он будет чаще владеть мячом. Я доверяю ему, и я верю, что он отдаст мне передачу. И не только мне, но и нашим партнерам по команде.

Мы должны позволить Дэйму быть Дэймом. Дэйм здесь для того, чтобы быть Дэймом», – сказал Адетокумбо.

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