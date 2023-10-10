Шакил О’Нил: «Хочу стать владельцем команды НБА в Лас-Вегасе»

Теги Шакил О′Нил НБА Баскетбол

Бывшая звезда НБА Шакил О’Нил в интервью журналисту The Messenger Арашу Маркази рассказал о желании стать владельцем команды НБА в Лас-Вегасе.

«Я знаю, что Вегас еще не получил команду НБА, но если однажды они дойдут до того, чтобы получить команду, я хотел бы в этом поучаствовать. Я не хочу ни с кем кооперироваться. Я хочу сделать все сам», — сказал Шак.

С 2013 по 2022 год О’Нил был миноритарным владельцем «Сакраменто».

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9 комментариев

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nukewin
Ответ AnSw33r
туда крабон уже свои клешни навострил, надеюсь Шак победит в этой битве за клуб.
В одно лицо Шак не потянет, его состояние недавно оценивалось в 400 лямов, а клубы щас явно минимум за 2 ярда продают. Неизбежно придётся с кем-то кооперироваться.
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AnSw33r
Ответ xamer 9
Понятно, позиция: кто угодно, лишь бы не Леброн. И так в каждом комментарии, даже без него в тэгах) жесть, какая жалкая зависть.
Причем тут зависть, и то что один из главных расистов в НБА хочет клуб себе , мне лично это не очень нравится . Шак добрый , крутой чел , в гнили не замечан, думаю он стал бы офигенным владельцем. Ну а про зависть пишут только те кому больше и ответить нечего , так как слишком блекло мыслят .
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AnSw33r
Ответ nukewin
В одно лицо Шак не потянет, его состояние недавно оценивалось в 400 лямов, а клубы щас явно минимум за 2 ярда продают. Неизбежно придётся с кем-то кооперироваться.
ну по его словам он хочет сделать все сам без всякого кооператива. посмотрим чё придумает
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Xcd Ddd
Ответ AnSw33r
Причем тут зависть, и то что один из главных расистов в НБА хочет клуб себе , мне лично это не очень нравится . Шак добрый , крутой чел , в гнили не замечан, думаю он стал бы офигенным владельцем. Ну а про зависть пишут только те кому больше и ответить нечего , так как слишком блекло мыслят .
В гнили не замечен? А кто ссал в кроссовки товарищам?
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AnSw33r
Ответ Xcd Ddd
В гнили не замечен? А кто ссал в кроссовки товарищам?
чел ты на серьезных щах сравниваешь шутку от шака с кроссами, и допустим такую жесть как Леброн сделал пост в инсте где к фотке копа нарисовал мишень с призывом убить его? ) а ну ок , вопросов нету )))
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xamer 9
Ответ AnSw33r
Причем тут зависть, и то что один из главных расистов в НБА хочет клуб себе , мне лично это не очень нравится . Шак добрый , крутой чел , в гнили не замечан, думаю он стал бы офигенным владельцем. Ну а про зависть пишут только те кому больше и ответить нечего , так как слишком блекло мыслят .
То, что не нравится это нормально. Но к чему эти бесконечные приплетания его персоны по поводу и без? Это как то изменит его отношение к расизму, или изменит отношение пользователей к нему? Ну в самом деле, такие великие мыслители, как Ансвер, не должны опускаться до постоянных нападок в адрес нелюбимых спортсменов.
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AnSw33r
Ответ xamer 9
То, что не нравится это нормально. Но к чему эти бесконечные приплетания его персоны по поводу и без? Это как то изменит его отношение к расизму, или изменит отношение пользователей к нему? Ну в самом деле, такие великие мыслители, как Ансвер, не должны опускаться до постоянных нападок в адрес нелюбимых спортсменов.
я тебя понял, не трогаю Леброна больше )
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