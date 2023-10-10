Шакил О’Нил: «Хочу стать владельцем команды НБА в Лас-Вегасе»

Бывшая звезда НБА Шакил О’Нил в интервью журналисту The Messenger Арашу Маркази рассказал о желании стать владельцем команды НБА в Лас-Вегасе.

«Я знаю, что Вегас еще не получил команду НБА, но если однажды они дойдут до того, чтобы получить команду, я хотел бы в этом поучаствовать. Я не хочу ни с кем кооперироваться. Я хочу сделать все сам», — сказал Шак.

С 2013 по 2022 год О’Нил был миноритарным владельцем «Сакраменто».

Газоль, Дюрэнт, Кукоч и Шак – в символической сборной баскетбольных ЧМ по игровым номерам