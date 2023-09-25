Легендарный центровой ′Нил одобрил список величайших игроков в истории «Лейкерс», в котором он расположен на 4-м месте.

На первом месте , в тройке также и .

«Спасибо, я принимаю это», – написал О′Нил.

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