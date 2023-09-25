Шакил О′Нил о списке величайших игроков «Лейкерс», в котором он на 4-м месте: «Я принимаю это»
Легендарный центровой Шакил О′Нил одобрил список величайших игроков в истории «Лейкерс», в котором он расположен на 4-м месте.
На первом месте Кобе Брайант, в тройке также Мэджик Джонсон и Карим Абдул-Джаббар.
«Спасибо, я принимаю это», – написал О′Нил.
Шакил трижды становился чемпионом НБА в составе «Лейкерс».
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Fadeaway World
5 сезонов, 27+8+8, 1 титул, 1 финал конференции + МВП Финала и 5 МВЗ
Уилт на 10-ом месте с похожим резюме
5 сезонов, 18+19+4, 1 титул, 3 финала НБА + МВП Финала и 4 МВЗ
Выше либо люди, принесшие 2 или более титула и бравшие крупные личные награды (Уорти, Майкан, Шак, Карим, Кобе, Мэджик), либо звёзды, отбегавшие всю карьеру в Лейкерс (Бэйлор, Уэст)
Оба 5-кратные чемпионы с ЛАЛ, у Мэджика МВП финала 3 против 2 Кобе, но Брайант почти в 2 раза больше времени играл за клуб. Оба никуда не уходили и ниоткуда не приходили (не считая драфт Кобе Шарлотт, за которую он не играл). Наконец, оба по разу просили обмен, но остались. Имхо, на тоненького, но за счет бОльшего времени в команде и 33к очков - Кобе.
Аспект «влияния на игру» в расчет не беру - слишком многогранная тема
Еще более интересно, а кто выше Мэджика и Карима?
Тут же речь про ЛАЛ, а не про НБА.
И при чем тут Леброн? Если в моем посте речь о Кобе и Шаке? Как и в теме...