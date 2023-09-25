Шакил О′Нил о списке величайших игроков «Лейкерс», в котором он на 4-м месте: «Я принимаю это»

Теги рейтинги Мэджик Джонсон Лейкерс Кобе Брайант Шакил О′Нил НБА Карим Абдул-Джаббар Баскетбол

Легендарный центровой Шакил О′Нил одобрил список величайших игроков в истории «Лейкерс», в котором он расположен на 4-м месте.

На первом месте Кобе Брайант, в тройке также Мэджик Джонсон и Карим Абдул-Джаббар.

«Спасибо, я принимаю это», – написал О′Нил.

Шакил трижды становился чемпионом НБА в составе «Лейкерс».

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25 комментариев

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Beetl
Ответ v2xvhymqmr
ребят объясните что Леброн на 9 месте?
В Лейкерс на 9, в Хит на 2, в Кэвс на 1.
+8
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Рустам Гарипов
Ответ fhneh
Я бы Мэджика на первое поставил
Сам Мэджик говорил, что он Кобе на первое место ставит
+9
-2
+7
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TurboMen
После трагедии Коби ну очень уж сильно рейтить стали.
+9
-5
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secondar
Ответ v2xvhymqmr
ребят объясните что Леброн на 9 месте?
так высоко или так низко?
+4
0
+4
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seregqua
Ответ v2xvhymqmr
ребят объясните что Леброн на 9 месте?
Ну на топ-10 наиграл, пожалуй.
5 сезонов, 27+8+8, 1 титул, 1 финал конференции + МВП Финала и 5 МВЗ

Уилт на 10-ом месте с похожим резюме
5 сезонов, 18+19+4, 1 титул, 3 финала НБА + МВП Финала и 4 МВЗ

Выше либо люди, принесшие 2 или более титула и бравшие крупные личные награды (Уорти, Майкан, Шак, Карим, Кобе, Мэджик), либо звёзды, отбегавшие всю карьеру в Лейкерс (Бэйлор, Уэст)
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Cubs-V
Ответ Yony
Уэст должен в пятерку входить.
Не поверишь. Но он там.
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Телохранитель Джеймса Уорти
Ответ fhneh
Я бы Мэджика на первое поставил
Аргументация?
Оба 5-кратные чемпионы с ЛАЛ, у Мэджика МВП финала 3 против 2 Кобе, но Брайант почти в 2 раза больше времени играл за клуб. Оба никуда не уходили и ниоткуда не приходили (не считая драфт Кобе Шарлотт, за которую он не играл). Наконец, оба по разу просили обмен, но остались. Имхо, на тоненького, но за счет бОльшего времени в команде и 33к очков - Кобе.
Аспект «влияния на игру» в расчет не беру - слишком многогранная тема
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Moddard
Ответ TurboMen
После трагедии Коби ну очень уж сильно рейтить стали.
Ну это объяснимо, как игрок он уступает Мэджику и Кариму, но именно как Озерник того же Карима точно обгоняет, Мэджик, конечно, должен быть первым, но учитывая влияние Кобе, который играл намного позже и память о его деяниях свежее, и преждевременную смерть - вполне допустимо, что он подвинул Мэджика.
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Kuryanin
Ответ Yony
Уэст должен в пятерку входить.
Ну он и входит.
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Баскетбольные Обзоры
Карим лучший, дальше все равно какой порядок.
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Light Yagami
Ответ Телохранитель Джеймса Уорти
Аргументация? Оба 5-кратные чемпионы с ЛАЛ, у Мэджика МВП финала 3 против 2 Кобе, но Брайант почти в 2 раза больше времени играл за клуб. Оба никуда не уходили и ниоткуда не приходили (не считая драфт Кобе Шарлотт, за которую он не играл). Наконец, оба по разу просили обмен, но остались. Имхо, на тоненького, но за счет бОльшего времени в команде и 33к очков - Кобе. Аспект «влияния на игру» в расчет не беру - слишком многогранная тема
Мэджика Гуф упоминал в своей песне зато.
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Дядя Санжар
Ответ v2xvhymqmr
ребят объясните что Леброн на 9 месте?
мне кажется он вообще лищний в этом списке..
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Cubs-V
Ответ Evincive
Если бы не трагическая гибель Кобе... Мэджик и Джаббар, однозначно, из ТОП5 в истории НБА, а Кобе с Шакилом замыкают ТОП10.
Кобе с три-питом и 5 титулами замыкает топ 10?
Еще более интересно, а кто выше Мэджика и Карима?
Тут же речь про ЛАЛ, а не про НБА.
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milya ololo
Ответ Evincive
Если бы не трагическая гибель Кобе... Мэджик и Джаббар, однозначно, из ТОП5 в истории НБА, а Кобе с Шакилом замыкают ТОП10.
ну давай расскажи топ 3 без мэджика джаббара и кобе
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Cubs-V
Ответ Дядя Санжар
Зато у Лёбы 4 из 10 возможных и вечные шатания из команды в команду в поисках счастья.....)
Ну у него есть 4 титула и 10 финалов НБА. Это в минус игроку идет?
И при чем тут Леброн? Если в моем посте речь о Кобе и Шаке? Как и в теме...
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