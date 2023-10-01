Дуайт Ховард назвал свою стартовую пятерку всех времен – с Оладжувоном в роли разыгрывающего: «Кто нас остановит? Назовите состав, я подожду»
Чемпион НБА-2020 Дуайт Ховард назвал свою лучшую стартовую пятерку в истории баскетбола. 8-кратный участник Матча всех звезд ограничился «большими».
«Вам придется поискать способ победить эту команду.
Мы дадим Хакиму играть на позиции разыгрывающего. Я буду выступать на «двойке». Уилт, Шак и Карим на позициях «три», «четыре», «пять». <...> Кто нас остановит? Я подожду. Назовите пятерку», – сказал Ховард.
В сентябре Ховард предпринял попытку вернуться в Лигу, но «Уорриорз» отказались от варианта с подписанием 3-кратного лучшего оборонительного игрока.
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Чтоб быть честным, на центра нужно брать кого-то не из этой пятёрки, которых забрал Ховард, поэтому Йокич на 5.
Остановят и переиграют как слепых котят.
и мужду прочим у такого состава в 3 раза больше побед на слэданк контесте, чем у команды Дуайта ))