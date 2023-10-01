Дуайт Ховард назвал свою стартовую пятерку всех времен – с Оладжувоном в роли разыгрывающего: «Кто нас остановит? Назовите состав, я подожду»

Теги Уилт Чемберлен Шакил О′Нил Дуайт Ховард НБА Карим Абдул-Джаббар Хаким Оладжувон Баскетбол

Чемпион НБА-2020 Дуайт Ховард назвал свою лучшую стартовую пятерку в истории баскетбола. 8-кратный участник Матча всех звезд ограничился «большими».

«Вам придется поискать способ победить эту команду.

Мы дадим Хакиму играть на позиции разыгрывающего. Я буду выступать на «двойке». Уилт, Шак и Карим на позициях «три», «четыре», «пять». <...> Кто нас остановит? Я подожду. Назовите пятерку», – сказал Ховард.

В сентябре Ховард предпринял попытку вернуться в Лигу, но «Уорриорз» отказались от варианта с подписанием 3-кратного лучшего оборонительного игрока.

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7 комментариев

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NikolayOss
Мэджик на 1, ЭмДжей на 2, краб на 3, Данкан на 4.
Чтоб быть честным, на центра нужно брать кого-то не из этой пятёрки, которых забрал Ховард, поэтому Йокич на 5.
Остановят и переиграют как слепых котят.
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mephist13
Магзи Богз, Эрл Бойкинс, Спадд Уэбб, Айзея Томас и Нейт Робисон на центре

и мужду прочим у такого состава в 3 раза больше побед на слэданк контесте, чем у команды Дуайта ))
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Vinnie Jones
Там перебегать их может множество товарищей
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$cous
Такая пятёрка со своей половины с трудом мяч выведет, если только алей-апы не додумаются из-за лицевой швырять
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quznez
санитары и глав.врач.
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Jerry Rodrogha
Ну если по правилам 70х, без дуги... И то можно собрать растягивающий бегущий состав
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vzi
Да любая основа команды НБА этого сезона их переиграет.
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