Дуайт Ховард назвал свою стартовую пятерку всех времен – с Оладжувоном в роли разыгрывающего: «Кто нас остановит? Назовите состав, я подожду»

Чемпион НБА-2020 Дуайт Ховард назвал свою лучшую стартовую пятерку в истории баскетбола. 8-кратный участник Матча всех звезд ограничился «большими».

«Вам придется поискать способ победить эту команду.

Мы дадим играть на позиции разыгрывающего. Я буду выступать на «двойке». Уилт, Шак и на позициях «три», «четыре», «пять». <...> Кто нас остановит? Я подожду. Назовите пятерку», – сказал Ховард.

В сентябре Ховард предпринял попытку вернуться в Лигу, но «Уорриорз» отказались от варианта с подписанием 3-кратного лучшего оборонительного игрока.

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