Четырехкратный чемпион НБА в составе «Голден Стэйт» в подкасте оценил свои шансы на включение в Зал славы.

Он также отметил, что в связи с разной степенью заслуг лауреатов славы следует ввести соответствующие уровни.

«Я не сторонник мнения о том, что количество перстней все определяет. Хотя мне это и приносит пользу. Но я знаю, что у меня много недостатков. И мне кажется, что в Зале славы должны быть разные уровни, градация», – отметил Игудала.

Легенде НБА Шакилу О’ понравилась идея Игудалы. 4-кратный чемпион лиги выложил видео с экс-игроком «Уорриорз», в котором он упоминает об уровнях.

«Игудала предлагает ввести уровни в Зале славы 🤔», – написал Шак.

«В Китае смотрят на количество очков, здесь все иначе». Новый разыгрывающий ЦСКА – об игре с Эриком Бледсоу, опыте в сборной США и Call of Duty

США не должны считаться фаворитами турниров ФИБА. Баскетбол НБА слишком отдалился от европейского