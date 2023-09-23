Шакилу О’Нилу понравилась идея Андре Игудалы, что в Зале славы стоит ввести уровни для игроков в зависимости от заслуг
Четырехкратный чемпион НБА в составе «Голден Стэйт» Андре Игудала в подкасте Джей Джей Редика оценил свои шансы на включение в Зал славы.
Он также отметил, что в связи с разной степенью заслуг лауреатов Залу славы следует ввести соответствующие уровни.
«Я не сторонник мнения о том, что количество перстней все определяет. Хотя мне это и приносит пользу. Но я знаю, что у меня много недостатков. И мне кажется, что в Зале славы должны быть разные уровни, градация», – отметил Игудала.
Легенде НБА Шакилу О’Нилу понравилась идея Игудалы. 4-кратный чемпион лиги выложил видео с экс-игроком «Уорриорз», в котором он упоминает об уровнях.
«Игудала предлагает ввести уровни в Зале славы 🤔», – написал Шак.
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