Шакилу О’Нилу понравилась идея Андре Игудалы, что в Зале славы стоит ввести уровни для игроков в зависимости от заслуг

Теги Шакил О′Нил Джей Джей Редик Андре Игудала НБА Зал славы Баскетбол

Четырехкратный чемпион НБА в составе «Голден Стэйт» Андре Игудала в подкасте Джей Джей Редика оценил свои шансы на включение в Зал славы.

Он также отметил, что в связи с разной степенью заслуг лауреатов Залу славы следует ввести соответствующие уровни.

«Я не сторонник мнения о том, что количество перстней все определяет. Хотя мне это и приносит пользу. Но я знаю, что у меня много недостатков. И мне кажется, что в Зале славы должны быть разные уровни, градация», – отметил Игудала.

Легенде НБА Шакилу О’Нилу понравилась идея Игудалы. 4-кратный чемпион лиги выложил видео с экс-игроком «Уорриорз», в котором он упоминает об уровнях.

«Игудала предлагает ввести уровни в Зале славы 🤔», – написал Шак.

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2 комментария

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Curvehandy
Билл Симмонс врывается в чат.
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H82W8
Это вызовет еще больше споров,кому на какой уровень) если нет четких критериев, такое всегда будет обсуждаться
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