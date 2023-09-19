Шакил О’Нил снялся в рекламном видео портовой полиции Лос-Анджелеса

Теги светская хроника Шакил О′Нил НБА видео Баскетбол

Член Зала славы Шакил О’Нил снялся в рекламном видео портовой полиции Лос-Анджелеса.

О’Нил призвал желающих присоединиться к портовой полиции.

В видео 3-кратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» поучаствовал в сценке с задержанием нарушителя.

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