Евгений Пашутин о матче с «НН»: «Не показали ту агрессию, которая была в Краснодаре. Вопрос в ментальной подготовке»

Главный тренер «Пармы» рассказал, чего не хватило команде в матче Лиги ВТБ с «Нижним Новгородом» (61:67).

«Думаю, что сегодня мы не показали ту агрессию, которая была на матче в Краснодаре. Вопрос в ментальной подготовке. Говорили о том, что после такой победы, как в матче с «Локо», нужно переключиться на следующую игру как можно быстрее. Понимали, что «НН» играет в защите на грани фола, и если мы ментально не будем готовы к такой игре с первых секунд матча, то будет такой исход. Медленно начали первую четверть, не защищались достаточно агрессивно и совершили много потерь. Дома мы должны доминировать над соперником и не отдавать инициативу. Это было ключевым фактором, когда мотор команды играет не в полную силу, то и игра пойдет также.

После большого перерыва нам удалось вернуться в игру и сократить отставание, стали двигать мяч, играть более агрессивно. В концовке не удалось взять два ключевых подбора, что и решило исход этого матча. Сделаем выводы из этого поражения и будем готовиться к следующим играм», – заявил Пашутин.

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