«Убейте этого чертового Моргана». Евгений Пашутин провел эмоциональный тайм-аут во время матча с «Локо»
«Парма» стартовала в новом сезоне Лиги ВТБ с выездной победы над «Локомотивом-Кубань» (87:85 ОТ).
Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин по ходу встречи провел эмоциональный тайм-аут, во время которого произнес слова «Убейте этого чертового Моргана».
Фраза относилась к центровому кубанцев Джордану Моргану.
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