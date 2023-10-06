«Убейте этого чертового Моргана». Евгений Пашутин провел эмоциональный тайм-аут во время матча с «Локо»

Теги Локомотив-Кубань видео Евгений Пашутин Единая лига ВТБ Парма Джордан Морган Баскетбол

«Парма» стартовала в новом сезоне Лиги ВТБ с выездной победы над «Локомотивом-Кубань» (87:85 ОТ).

Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин по ходу встречи провел эмоциональный тайм-аут, во время которого произнес слова «Убейте этого чертового Моргана».

Фраза относилась к центровому кубанцев Джордану Моргану.

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1 комментарий

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A. V.
Что бы было в НБА с белым тренером за такие слова?🤔
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