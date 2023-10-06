«Убейте этого чертового Моргана». Евгений Пашутин провел эмоциональный тайм-аут во время матча с «Локо»

« » стартовала в новом сезоне Лиги ВТБ с выездной победы над «Локомотивом-Кубань» (87:85 ОТ).

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Фраза относилась к центровому кубанцев .

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