Зоран Лукич: «Могу смело назвать Пермь храмом российского баскетбола»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» и сборной России Зоран Лукич оценил расклад сил перед выездным матчем Лиги ВТБ с «Пармой».

«Мы отправились в город Пермь, который я могу смело назвать храмом российского баскетбола, к сопернику, находящемуся на подъеме после заслуженной победы над «Локомотивом-Кубань». «Парма» – добротный коллектив с шестью игроками, получающими основное время на площадке, и с родными болельщиками – может оказаться очень крепким орешком.

Большая часть нашей команды помнит, какой тяжелой и напряженной была прошлогодняя встреча в Перми. « » никому просто так не отдает свою домашнюю площадку, и мы должны выйти на эту игру организованными и ментально сильными. Если сможем, нам откроется путь к победе», – заявил Лукич.

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