Евгений Пашутин после победы над «Локо»: «Это знаковая для нас победа»

Главный тренер «Пармы» заявил, что его команда одержала знаковую победу над «Локомотивом-Кубань» на выезде в дополнительное время (87:85 ОТ).

«Поздравляю свою команду, это знаковая для нас победа.

Понимали силу «Локомотива-Кубань»: быстрые прорывы, более 40% дальних попаданий у всей задней линии. Скажу честно, что первой нашей целью на сегодня было не дать им набрать 100 очков.

Какие-то моменты нам удавались, какие-то нет. Но я рад, что нам удалось зайти в концовку. Концовка – дело такое, что тут уже кому улыбнется удача.

Этого бы не было, если бы мы не показали сегодня умную игру – это нам в предсезонке не особенно удавалось. Как и агрессивная игра на подборах – сегодня я этим компонентом очень доволен», – сказал Пашутин.

«Руна» и «Уралмаш» хороши. Начали в Лиге ВТБ с побед и хотят вмешаться в борьбу за Топ-6