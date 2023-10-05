Евгений Пашутин после победы над «Локо»: «Это знаковая для нас победа»

Теги Локомотив-Кубань Евгений Пашутин Единая лига ВТБ Парма Баскетбол

Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин заявил, что его команда одержала знаковую победу над «Локомотивом-Кубань» на выезде в дополнительное время (87:85 ОТ).

«Поздравляю свою команду, это знаковая для нас победа.

Понимали силу «Локомотива-Кубань»: быстрые прорывы, более 40% дальних попаданий у всей задней линии. Скажу честно, что первой нашей целью на сегодня было не дать им набрать 100 очков.

Какие-то моменты нам удавались, какие-то нет. Но я рад, что нам удалось зайти в концовку. Концовка – дело такое, что тут уже кому улыбнется удача.

Этого бы не было, если бы мы не показали сегодня умную игру – это нам в предсезонке не особенно удавалось. Как и агрессивная игра на подборах – сегодня я этим компонентом очень доволен», – сказал Пашутин.

«Руна» и «Уралмаш» хороши. Начали в Лиге ВТБ с побед и хотят вмешаться в борьбу за Топ-6

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