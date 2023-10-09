Единая лига ВТБ. «Парма» – «Нижний Новгород», «Локомотив-Кубань» сыграет с МБА и другие матчи

Теги результаты Локомотив-Кубань Автодор БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Самара Парма МБА Уралмаш Руна Баскетбол

В понедельник, 9 октября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут четыре матча.

Пермскя «Парма» примет «Нижний Новгород», «Локомотив-Кубань» в Краснодаре сыграет со столичной МБА.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Уралмаш – Автодор
Дата проведения
9 октября, 17.00, «ДИВС»
Онлайн матча

Парма – Пари Нижний Новгород
Дата проведения
9 октября, 17.30, «УДС Молот»
Онлайн матча

Руна – Самара
Дата проведения
9 октября, 19.30, «Дворец спорта Динамо»
Онлайн матча

Локомотив-Кубань – МБА
Дата проведения
9 октября, 20.00, «Баскет-холл»
Онлайн матча

Положение команд: ЦСКА – 3-0, Руна – 2-0, Нижний Новгород – 1-0, УНИКС – 1-0, Парма – 1-0, Уралмаш – 1-1, МБА – 1-1, Самара – 1-1, Зенит – 1-2, Енисей – 1-2, Астана – 0-0, Локомотив-Кубань – 0-2, Автодор – 0-2, Минск – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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