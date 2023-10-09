Единая лига ВТБ. «Парма» – «Нижний Новгород», «Локомотив-Кубань» сыграет с МБА и другие матчи

В понедельник, 9 октября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут четыре матча.

Пермскя «Парма» примет «Нижний Новгород», «Локомотив-Кубань» в Краснодаре сыграет со столичной .

лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: ЦСКА – 3-0, – 2-0, Нижний Новгород – 1-0, УНИКС – 1-0, – 1-0, Уралмаш – 1-1, МБА – 1-1, – 1-1, Зенит – 1-2, Енисей – 1-2, Астана – 0-0, Локомотив-Кубань – 0-2, Автодор – 0-2, Минск – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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