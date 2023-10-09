Единая лига ВТБ. «Парма» – «Нижний Новгород», «Локомотив-Кубань» сыграет с МБА и другие матчи
В понедельник, 9 октября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут четыре матча.
Пермскя «Парма» примет «Нижний Новгород», «Локомотив-Кубань» в Краснодаре сыграет со столичной МБА.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 9 октября, 17.00, «ДИВС»
- Дата проведения
- 9 октября, 17.30, «УДС Молот»
- Дата проведения
- 9 октября, 19.30, «Дворец спорта Динамо»
- Дата проведения
- 9 октября, 20.00, «Баскет-холл»
Положение команд: ЦСКА – 3-0, Руна – 2-0, Нижний Новгород – 1-0, УНИКС – 1-0, Парма – 1-0, Уралмаш – 1-1, МБА – 1-1, Самара – 1-1, Зенит – 1-2, Енисей – 1-2, Астана – 0-0, Локомотив-Кубань – 0-2, Автодор – 0-2, Минск – 0-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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