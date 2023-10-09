Неманя Бьелица принял решение завершить карьеру из-за травм (Telesport.rs)

Тяжелый форвард «Црвены Звезды» принял решение завершить игровую карьеру, сообщает сербский Telesport.

Ранее Бьелица выбыл из строя с повреждением икроножной мышцы.

Согласно информации Telesport, новая травма заставила игрока задуматься о своем будущем и закончить с профессиональным баскетболом.

Бьельица пропустил несколько месяцев прошлого сезона из-за похожего повреждения.

Серб не был в заявке « » в , несмотря на участие в медиадне турнира. В прошлом сезоне он провел всего 7 матчей за « », набирая в среднем 2,7 очка и 2,1 подбора.

В 2015 году Бьелица был признан самым ценным игроком Евролиги, после чего уехал за океан. Шесть сезонов спустя он стал чемпионом в составе « ». На международной арене он дважды завоевывал серебро: Европы в 2009 году и мира в 2014-м.

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