Неманя Бьелица принял решение завершить карьеру из-за травм (Telesport.rs)

Теги Голден Стэйт Turkish Airlines EuroLeague Фенербахче Црвена Звезда сборная Сербии НБА Адриатическая лига Неманя Бьелица Баскетбол

Тяжелый форвард «Црвены Звезды» Неманя Бьелица принял решение завершить игровую карьеру, сообщает сербский Telesport.

Ранее Бьелица выбыл из строя с повреждением икроножной мышцы.

Согласно информации Telesport, новая травма заставила игрока задуматься о своем будущем и закончить с профессиональным баскетболом.

Бьельица пропустил несколько месяцев прошлого сезона из-за похожего повреждения.

Серб не был в заявке «Црвены Звезды» в Евролиге, несмотря на участие в медиадне турнира. В прошлом сезоне он провел всего 7 матчей за «Фенербахче», набирая в среднем 2,7 очка и 2,1 подбора.

В 2015 году Бьелица был признан самым ценным игроком Евролиги, после чего уехал за океан. Шесть сезонов спустя он стал чемпионом НБА в составе «Голден Стэйт». На международной арене он дважды завоевывал серебро: Европы в 2009 году и мира в 2014-м.

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1 комментарий

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pulyalke
надеюсь без последствий серьезных в обычной жизни
+2
0
+2
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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