Неманя Бьелица снова выбыл из строя с повреждением икроножной мышцы
Форвард «Црвены Звезды» Неманя Бьелица пропустит начало сезона из-за травмы.
Как и год назад, когда он представлял «Фенербахче», Бьелица выбыл из строя с повреждением икроножной мышцы.
35-летний баскетболист в прошлом сезоне провел всего 7 матчей в Евролиге, набирая 2,7 очка и 2,1 подбора в среднем за игру.
Янниса обвиняют в том, что его братья занимают чужие рабочие места в «Милуоки». Сколько правды в этой критике?
Путь в основу «Реала» и появление в моках драфта НБА: разговор с Егором Деминым
Комментарии