Неманя Бьелица снова выбыл из строя с повреждением икроножной мышцы

Форвард « » пропустит начало сезона из-за травмы.

Как и год назад, когда он представлял «Фенербахче», Бьелица выбыл из строя с повреждением икроножной мышцы.

35-летний баскетболист в прошлом сезоне провел всего 7 матчей в , набирая 2,7 очка и 2,1 подбора в среднем за игру.

Янниса обвиняют в том, что его братья занимают чужие рабочие места в «Милуоки». Сколько правды в этой критике?

Путь в основу «Реала» и появление в моках драфта НБА: разговор с Егором Деминым