Неманя Бьелица снова выбыл из строя с повреждением икроножной мышцы

Теги травмы Turkish Airlines EuroLeague Црвена Звезда MTS чемпионат Сербии Адриатическая лига Неманя Бьелица Баскетбол

Форвард «Црвены Звезды» Неманя Бьелица пропустит начало сезона из-за травмы.

Как и год назад, когда он представлял «Фенербахче», Бьелица выбыл из строя с повреждением икроножной мышцы.

35-летний баскетболист в прошлом сезоне провел всего 7 матчей в Евролиге, набирая 2,7 очка и 2,1 подбора в среднем за игру.

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