Неманя Бьелица официально покинул «Фенербахче»
«Фенербахче» объявил об уходе из команды форварда Немани Бьелицы (35 лет, 208 см).
Бьелица имел контракт с «Фенербахче» на сезон-23/24, но не входил в планы турецкого клуба.
Бьелица в прошлом сезоне отыграл всего 7 матчей в Евролиге, он много пропустил из-за травмы икроножной мышцы. В среднем серб набирал всего 2,7 очка.
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