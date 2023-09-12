Неманя Бьелица официально покинул «Фенербахче»

« » объявил об уходе из команды форварда (35 лет, 208 см).

Бьелица имел контракт с «Фенербахче» на сезон-23/24, но не входил в планы турецкого клуба.

Бьелица в прошлом сезоне отыграл всего 7 матчей в , он много пропустил из-за травмы икроножной мышцы. В среднем серб набирал всего 2,7 очка.

Ожидается, что чемпион НБА в составе «Голден Стэйт» продолжит карьеру в « ».

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