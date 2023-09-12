Неманя Бьелица официально вернулся в «Црвену Звезду»

« » официально объявила о подписании контракта с форвардом Неманей Бьелицей (35 лет, 208 см). Игрок прошел медосмотр и готов присоединиться к команде.

MVP Евролиги (2015) и чемпион НБА (2022) вернулся в белградский клуб, за который выступал на старте карьеры с 2008 по 2010 год.

Ранее сегодня «Фенербахче» объявил об уходе Бьелицы из команды. У сербского форварда был контракт с « » на сезон-23/24, но он не входил в планы турецкого клуба.

В прошлом сезоне Бьелица провел всего 7 матчей в Евролиге, пропустив много времени из-за травмы икроножной мышцы. Серб набирал 2,7 очка в среднем за матч.

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