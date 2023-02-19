Зоран Лукич: «Матч звезд – это игра по кайфу»
Главный тренер «Нижнего Новгорода» и сборной России Зоран Лукич поделился мнением о том, ради чего проводятся Матчи звезд.
«Показать одну очень красивую историю баскетбола, интересную для болельщиков. Вот из‑за чего болельщики и приходят.
Матч звезд – это игра по кайфу», – заявил Лукич.
Седьмой в истории Лиги ВТБ Матч звезд пройдет 19 февраля в Москве.
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