Зоран Лукич: «Матч звезд – это игра по кайфу»

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Главный тренер «Нижнего Новгорода» и сборной России Зоран Лукич поделился мнением о том, ради чего проводятся Матчи звезд.

«Показать одну очень красивую историю баскетбола, интересную для болельщиков. Вот из‑за чего болельщики и приходят.

Матч звезд – это игра по кайфу», – заявил Лукич.

Седьмой в истории Лиги ВТБ Матч звезд пройдет 19 февраля в Москве.

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1 комментарий

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Кот Ученый
нет это не по кайфу если у вас нет роналду научно доказанного гоата
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-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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