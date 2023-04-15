Зоран Лукич и «Нижний Новгород» пока не договорились о новом контракте. Стороны встретятся в конце апреля

Теги сборная России БК Пари Нижний Новгород Зоран Лукич Единая лига ВТБ Баскетбол

«Нижний Новгород» и главный тренер Зоран Лукич пока не имеют договоренности о новом контракте.

Об этом сообщает телеграм-канал «Свободный агент».

Соглашение главного тренера сборной России с «НН» подошло к концу. Лукич уехал в Сербию, чтобы отдохнуть после тяжелого сезона. Стороны договорились о встрече в конце апреля.

До этого момента Зоран готов выслушать предложения от других клубов.

Отмечается, что шансы на продолжение сотрудничества Лукича с «Нижним» оцениваются как очень высокие.

«Сербский специалист в целом доволен условиями своей работы и возможностью принимать ключевые решения по формированию ростера. Еще ему комфортно совмещать посты в российском клубе и сборной», – отмечается в сообщении.

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