Зоран Лукич и «Нижний Новгород» пока не договорились о новом контракте. Стороны встретятся в конце апреля

«Нижний Новгород» и главный тренер пока не имеют договоренности о новом контракте.

Об этом сообщает телеграм-канал «Свободный агент».

Соглашение главного тренера сборной России с «НН» подошло к концу. Лукич уехал в Сербию, чтобы отдохнуть после тяжелого сезона. Стороны договорились о встрече в конце апреля.

До этого момента Зоран готов выслушать предложения от других клубов.

Отмечается, что шансы на продолжение сотрудничества Лукича с «Нижним» оцениваются как очень высокие.

«Сербский специалист в целом доволен условиями своей работы и возможностью принимать ключевые решения по формированию ростера. Еще ему комфортно совмещать посты в российском клубе и сборной», – отмечается в сообщении.

Андрей Кириленко был еще круче, чем вы запомнили. В Америке его даже сравнивают со Скотти Пиппеном

«И тут я понимаю, что шорты здесь, а команда – там»: администратор ЦСКА рассказывает о жизни клуба изнутри

В 2007-м сборная России выиграла Евробаскет. Вспоминаем главные спортивные события 20 лет