Зоран Лукич: «Очень недоволен сегодняшней игрой моей команды»

Теги БК Пари Нижний Новгород Зоран Лукич Единая лига ВТБ Парма-Пари Максим Салаш Драган Апич Александр Ганькевич Александр Чадов Баскетбол

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич раскритиковал свою команду за выступление в матче Единой лиги ВТБ против «Пармы» (78:73).

«Говорят, что самое важное – это победа. Однако я очень недоволен сегодняшней игрой моей команды. К сожалению, после нашего преимущества в первой четверти, следующие 13 минут игры мы выглядели неуравновешенно, принимали неправильные решения, теряли мяч на ровном месте.

Если посмотрим на распределение сил внутри коллектива, то игру вытащили наши большие игроки: Апич, Чадов, Салаш, Ганькевич. С защитниками творилась катастрофа. Также ключевым моментом от наших больших стали 17 подборов на чужом щите. Я понимаю, что наше положени смотрится неплохо – пятое место уже точно наше, и мы будем бороться за четвертое, но качеством игры я никак не могу быть доволен», – заявил Лукич.

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