Зоран Лукич: «Говорил игрокам «цирк», потому что нужно думать в момент принятия решений»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» и сборной России Зоран Лукич поделился впечатлениями от матча с (86:82) в четвертьфинале Суперкубка Лиги ВТБ.

– Ваш новичок Алекса Новакович не доиграл матч из‑за травмы. Как его здоровье?

– Серьезное повреждение. В ближайшие день‑два будет больше ясности. Надеюсь, в ближайшие дни его вылечат, это важно для нас. Верю, что Новакович поможет коллективу.

– « » обыграл действующих чемпионов страны из Казани. Это говорит о вашем выросшем уровне?

– Задание на матч было – сделать шаг вперед. Поговорил с пацанами, они все поняли. Иначе зачем выходить на паркет? Хотелось также эффективно вписать в команду новичка, подключить его к нашей игровой системе. Но – травма.

– По ходу матча вы несколько раз говорили своей скамейке: «Цирк! Цирк!». Что имели в виду?

– Что нужно думать в момент принятия решений на площадке. Были эпизоды, которые решились в нашу пользу только благодаря удаче. А этого мало, нужны еще и выучка, и класс.

– Вас устроит звание пятой команды России по итогам сезона?

– Посмотрим, не все зависит только от нас. Очень много качественных команд и соперников, пойдем вверх постепенно. А как это все закончится, не могу угадать.

– Сборная России сыграет с Китаем, как об этом сообщали СМИ?

– Работаем, всех проинформируем. Пока неясно.

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